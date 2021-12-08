Какого размера цунами появятся из-за глобального потепления

Они появляются в результате землетрясений, которое произошло вдали от предполагаемого населенного пункта. Океанические хребты сами по себе очень плохо защищают побережье. Большая часть энергии цунами проходит над хребтом к береговой линии. Самое известное цунами удаленного происхождения произошло в 1960 году. Оно образовалось вдоль побережья Чили, а его волны достигли побережья Японии.



В 2013 году Геологическая служба США инициировала проект на Аляске, посвященный таким цунами. В ходе работ эксперты обнаружили, что землетрясение магнитудой 9,1 может вызвать цунами удаленного происхождения с высотой около метра в портах Лос-Анджелеса и не только. По предварительным оценкам, это может привести к убыткам в размере $4,2 млрд.



Ученые обнаружили, что к началу следующего века, согласно прогнозам повышения уровня моря, землетрясение уже с гораздо меньшей магнитудой, 8 баллов, сможет вызвать цунами удаленного происхождения с высотой более 1 м.