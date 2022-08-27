Наука и технологии
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Какой американский самолёт заставляет Россию нервничать

По мнению американской прессы
Обозреватель американского издания 19FortyFive Стив Балестриери рассказал о перспективном стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, который, по мнению эксперта, заставляет «нервничать» Россию и Китай.
Какой американский самолёт заставляет Россию нервничать

Балестриери отметил, что B-21 Raider на следующие 30-40 ляжет в основу ядерной триады США. Также он предполагает, что «в качестве средства сдерживания экспансионистских целей Китая в южной части Тихого океана», этот бомбардировщик может получить Австралия.

Этот самолёт принципиально отличается от всех других американских бомбардировщиков и в перспективе заменит действующие B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

Как сообщается, B-21 Raider может получить ведомые беспилотники для ещё большего увеличения радиуса боевого применения самолёта.

«Raider сможет преодолевать противовоздушную оборону противника в любой точке мира, поражать цели и благополучно возвращаться домой, чего не могут сделать 90 процентов нынешнего парка американских бомбардировщиков», — заявил Стив Балестриери.

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