Какой болезни Гитлер боялся больше остальных

Из текста писем удалось понять, что лидер нацистской Германии боялся потерять голос. Он даже просил своего лечащего ЛОР-специалиста сообщать ему, если есть какие-то плохие новости на этот счёт.

В одном из писем также говорится, что оториноларинголог посоветовал фюреру отложить операцию по удалению примерно сантиметрового полипа. Он предложил провести операцию уже после выступления, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть.

При этом известно, что после окончания Второй мировой войны следователи спросили у врача, по какой причине он не стал убивать Гитлера. На это специалист дал вполне лаконичный ответ — он заявил, что был врачом, а не убийцей.