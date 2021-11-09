Об этом в беседе с изданием “Лента” сообщила физиолог российского сервиса Engy Health Наталья Крутикова. Она объяснила, что для предиктивной медицины характерно расшифровывание генома человека, благодаря чему возможно выявлять предрасположенность к болезням, а также подбирать правильную терапию для уже имеющихся. Что касается интегративной медицины, в ее рамках человеческий организм рассматривается как единое целое, и врач лечат не определенный орган, а изучают всю болезнь.

Помимо прочего эксперт сообщила, какой будет медицина будущего. Так, по ее словам, в будущем болезни можно будет обнаруживать заранее, когда человек еще не столкнулся с соответствующими симптомами. Для этого будут эксплуатироваться специальные устройства, выявляющие вероятность развития тех или иных заболеваний у практически здорового человека.