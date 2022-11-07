Какой будет новая фраза, активирующая Siri на устройствах Apple

Так, например, у него должна поменяться команда активации на более короткую. Если раньше пользователи должны были для начала диалога говорить «Привет, Siri», то уже совсем скоро для этого будет достаточно сказать просто «Siri».

Интернет-источники, близкие к компании, сообщили, что в Apple пытаются реализовать эту функцию в течение последних нескольких месяцев. Распространение на устройствах пользователей нововведение должно получить уже в 2023 году.

Что интересно, запуск может быть отложен и до 2024-го. Причиной этому называется сложность реализации стабильной работы функции — голосовому помощнику необходимо пробуждаться, распознавая одно слово на разных языках и диалектах. Это куда сложнее, чем реагировать на триггер-фразу, состоящую их двух слов.