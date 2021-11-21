Какой была бы Земля без людей

Ответить на этот вопрос взялись учёные. По их словам, состояние Земли сильно улучшилось бы, если бы на ней не существовало человека. Связано это с тем, что многие пагубные факторы вовсе исчезли бы. Более того, многие виды животных и птиц, истреблённых нашим видом, остались бы существовать на планете.

В то же время на Земле стал бы чище воздух. А это, в свою очередь, привело бы к увеличению среднего размера живых существ. В качестве «эталона» жизни на нашей планете учёные приводят африканскую экосистему Серенгети.