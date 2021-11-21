Какой была бы Земля без людей

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Какой была бы Земля без людейСпойлер: явно более чистой
В последние годы всё заметнее, насколько сильно влияние человека на окружающий мир. А что было бы, если бы человечество не существовало?
Ответить на этот вопрос взялись учёные. По их словам, состояние Земли сильно улучшилось бы, если бы на ней не существовало человека. Связано это с тем, что многие пагубные факторы вовсе исчезли бы. Более того, многие виды животных и птиц, истреблённых нашим видом, остались бы существовать на планете.
В то же время на Земле стал бы чище воздух. А это, в свою очередь, привело бы к увеличению среднего размера живых существ. В качестве «эталона» жизни на нашей планете учёные приводят африканскую экосистему Серенгети.
Источник: Planet Today