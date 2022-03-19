Какой чай можно пить как обезболивающее

Наука и технологии
Сегодня в 19:02
1 мин.
Какой чай можно пить как обезболивающееЧай с розмарином
Врачи перечислили полезные свойства чая с розмарином.
Как оказалось, розмарин — полезная для организма пряность, хорошо помогает при головной боли, поэтому напиток рекомендуют регулярно употреблять людям, страдающим мигренью. Но защищает это растение и от более серьёзных заболеваний: пряность препятствует развитию болезней сердца, рака, диабета, деменции.
Кроме того, розмарин помогает при проблемах с памятью и концентрацией внимания.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.