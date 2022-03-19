Какой чай можно пить как обезболивающее

Как оказалось, розмарин — полезная для организма пряность, хорошо помогает при головной боли, поэтому напиток рекомендуют регулярно употреблять людям, страдающим мигренью. Но защищает это растение и от более серьёзных заболеваний: пряность препятствует развитию болезней сердца, рака, диабета, деменции.

Кроме того, розмарин помогает при проблемах с памятью и концентрацией внимания.

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