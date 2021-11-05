Какой детский напиток способен омолодить вашу кожу

Она пояснила, что это происходит из-за того, что эти вещества связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость кожи. Содержащийся в какао-порошке меланин также защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос.



Микитюк добавила, что состав натурального какао-порошка богат витаминами и минералами, которые выводят плохой холестерин и очищают вашу печень, обеспечивают деление клеток и рост тканей, также положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают плотность костной ткани и нормализуют работу мышц, к тому же содержат антиоксиданты, препятствующие появлению рака и способствующие быстрому заживлению ран. Особенно данные вещества необходимы людям с анемией, беременным женщинам и детям в период активного роста, рассказала диетолог.



Эксперт предупредила, что речь идет только о натуральном напитке, поскольку растворимый, по ее словам, содержит химию и красители, а пользы в нем не более 20 процентов. Она также напомнила, что при добавлении молока и сахара какао становится калорийным напитком, и чрезмерное его употребление может плохо сказаться на вашем весе.