Какой дизайн получат юбилейные Apple Watch X

Осенью этого года Apple планирует обновить оригинальную линию смарт-часов, увеличив экраны и сделав устройства тоньше. В новых моделях Series X, которые проходят под кодовыми названиями N217 и N218, экраны будут примерно такими же большими, как у Apple Watch Ultra.

При этом внешний устройства не претерпит значительных изменений. Series X и Ultra 3 получат новые чипы, которые могут стать основой для будущих улучшений на базе искусственного интеллекта.

Однако, полная интеграция Apple Intelligence пока не планируется для смарт-часов — эти функции появятся сначала на iPhone, iPad и Mac, а затем на Vision Pro.

Пока неизвестно, будет ли Apple использовать юбилейное название для предстоящих моделей или отложит это до 2025 года.

Учитывая, что Apple Watch были анонсированы в 2014 году, но выпущены в 2015, компания может либо отметить юбилей в этом году, либо сделать это событие более торжественным в следующем.