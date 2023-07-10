Какой должна быть умная колонка в России, чтобы превзойти Яндекс.Алису и Сбер

Какой должна быть умная колонка в России, чтобы превзойти Яндекс.Алису и СберТакая вряд ли появится на горизонте в ближайшее время
МТС начала тестирование нового голосового ассистента, сообщает источник, близкий к компании.
Ранее МТС анонсировала выпуск умной колонки с голосовым ассистентом под названием «Марвин», но проект был закрыт. Сейчас оператор работает над новым проектом, но для создания качественного продукта потребуется время.
Однако эксперты сомневаются в успехе МТС на рынке умных колонок. Российский рынок уже занят ведущими игроками, такими как Яндекс, VK и Сбер. У них существует устоявшаяся экосистема на разных платформах, включая смартфоны, компьютеры и маркетплейсы.
МТС, в свою очередь, не имеет такой экосистемы, что затрудняет успешное продвижение продукта.
Так, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что существующие умные колонки не обеспечивают тесного взаимодействия с другими устройствами, такими как смартфоны и компьютеры.
Эти функции вряд ли достижимы в среднесрочной перспективе, потому что ни у одной компании в России нет экосистемы на рынках смартфонов, компьютеров, маркетплейсов и бытовой техники одновременно.
Таким образом, МТС может столкнуться с трудностями в конкуренции с уже установившимися игроками на рынке умных колонок. Однако компания продолжает работать над новым проектом и может предложить потребителям уникальные решения в будущем.