Какой должна быть умная колонка в России, чтобы превзойти Яндекс.Алису и Сбер

Ранее МТС анонсировала выпуск умной колонки с голосовым ассистентом под названием «Марвин», но проект был закрыт. Сейчас оператор работает над новым проектом, но для создания качественного продукта потребуется время.

Однако эксперты сомневаются в успехе МТС на рынке умных колонок. Российский рынок уже занят ведущими игроками, такими как Яндекс, VK и Сбер. У них существует устоявшаяся экосистема на разных платформах, включая смартфоны, компьютеры и маркетплейсы.

МТС, в свою очередь, не имеет такой экосистемы, что затрудняет успешное продвижение продукта.

Так, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что существующие умные колонки не обеспечивают тесного взаимодействия с другими устройствами, такими как смартфоны и компьютеры.