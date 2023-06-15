Какой эффект от жарки мяса может привести к раковой опухоли

Наибольшую опасность представляет красное мясо, которое, как выяснили учёные, может быть канцерогенным. Однако не стоит паниковать и полностью исключать его из своего рациона, важно лишь правильно его готовить.

Исследователи выяснили, что высокие температуры при приготовлении мяса не только разрушают его структуру, но и повреждают молекулы, включая ДНК.

Фрагменты повреждённой ДНК, попадая в организм через употребление мяса, могут интегрироваться в ДНК самого человека. Это приводит к нестабильности молекул и повышает риск возникновения мутаций и развития рака.

В ходе экспериментов исследователи варили и жарили различные виды мяса, такие как говядина, свиной фарш и картофель. После приготовления они обнаружили фрагменты поврежденной ДНК в образцах, а затем добавили эти образцы к выращенным в лаборатории тканям кишечника мышей и человека. Вскоре они заметили повреждения ДНК уже в самих тканях.

Интересно, что вареные продукты содержали меньше поврежденной ДНК, чем жареные, а растительные продукты имели меньше повреждений, чем продукты животного происхождения.