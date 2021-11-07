Какой ещё вакциной начали прививать российских военных

Для этих целей Западному военному округу выделили дополнительную партию не только «Гам-КОВИД-Вак» (более известный как «Спутник V»), но и препарат от центра им. Чумакова.

Также в пресс-службе ЗВО рассказали об увеличении коечного фонда для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона. Так, например, в период нерабочих дней дополнительно были развернуты палаты для размещения гражданских лиц.

Напомним, что по последним данным Минобороны, в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской уже более 10 тыс военнослужащих танковой армии ЗВО прошли через ревакцинацию от COVID-19.