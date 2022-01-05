Какой формат работы ждет нас в будущем

Если говорить о работе на месте, то она может обеспечить единый опыт для всей рабочей силы. Это может способствовать развитию физического чувства осознанности, дисциплины и единства. Большинство из нас работает именно так.

Цифровые инновации привели к появлению цифровых рабочих мест, которые показывают себя более эффективно в некоторых процессах, в сравнении с очной работой. С развитием технологий людям стало проще работать и сотрудничать удаленно. Исследование Owl Labs показало, что 16% компаний во всем мире уже на 100% работают удаленно. Другое исследование CoSo Cloud показало, что 77% удаленных сотрудников отмечают, что их продуктивность выше, когда они работают из дома.

Есть и третий тип, гибридный, суть которого в том, что определенные рабочие процессы происходят при непосредственном участии работника, а другие могут выполняться и из дома. По результатам исследования, проведенного Стэнфордом, 55% работников предпочитают во время работы проводить некоторое время в офисе и некоторое время дома.

По данным Gartner, 87% руководителей считают, что цифровизация является приоритетом организации. Таким образом можно сказать, что каким бы не был формат работы в будущем, одно можно сказать с уверенностью – технологии будут играть в ней большую роль.