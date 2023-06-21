Какой географический регион разогревается быстрее всего. И чем это грозит

Некоторые из них европейцы могли наблюдать уже летом 2022 года — самом жарком за всё время наблюдений. А европейские страны от Португалии до Германии и от Италии до Великобритании пережили самый тёплый год из когда-либо зарегистрированных.

Согласно данным ВМО, в Европе в 2022 году из-за волн тепла умерли 16 тысяч человек, при этом годовая «норма» — более 20 тысяч. А от холода в Европе каждый год умирает порядка 200 тысяч человек, но в отчёте не сказано, как изменилось эти цифры на фоне разогрева региона.

Эксперты ВМО отметили, что нагрев Атлантического океана приведёт к вымиранию некоторых биологических видов, на суше будут всё более масштабные и разрушительные лесные пожары. Ускоренное таяние ледников, сокращение объёма пресной воды из-за обмеления рек спровоцирует возникновение техногенной опасности: в силу дефицита воды может быть нарушена работа гидро- и атомных электростанций, нуждающихся в большом количестве жидкости для охлаждения реакторов. И всё это будет усугубляться.