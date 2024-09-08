Какой контент и где его смотрят дети в России

Проект «Дети Mail» от VK и сервис «VK Видео» провели исследование, чтобы узнать, как дети смотрят видео. Результаты показали, что 71% родителей заявили, что их дети смотрят видео каждый день, и чаще всего выбор контента остаётся за ними. Более половины опрошенных родителей отметили, что дети сами решают, что смотреть, а ещё 30% ориентируются на вкусы своих детей.

Опрос показал, что 42% детей предпочитают видеохостинги и соцсети, а 28% выбирают телеканалы. Каждый шестой родитель упомянул, что дети смотрят скачанные видео, и 10% заявили, что их дети чаще смотрят контент в онлайн-кинотеатрах. Наиболее популярными стали российские мультфильмы, о которых сообщили 26% родителей, а 21% назвали зарубежные мультфильмы любимыми.

Среднее время, которое дети проводят за просмотром видео, составляет 1-2 часа в день для 45% родителей. Четверть респондентов сообщила, что их дети смотрят видео 3-4 часа в день, а 12% признались, что время просмотра превышает 5 часов. Чаще всего дети смотрят видео на телевизоре (35%), затем идут смартфоны (28%) и компьютеры (21%). Опрос проводился с 27 августа по 4 сентября 2024 года, и в нем приняли участие 1,4 тысячи родителей детей до 12 лет.