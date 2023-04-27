Какой мессенджер мошенники начали использовать чаще всего для обмана россиян

Шадаев сообщил, что 80% мошеннических звонков российским пользователям совершается через популярный американский мессенджер. Использовать телефоны с обычной нумерацией мошенники уже так массово не могут, поскольку с ними достаточно эффективно борется Минцифры и другие ведомства.

По словам Шадаева, в отношении операторов связи, допустивших трафик с подменных номеров, возбуждено уже порядка 200 административных дел. И это даёт свой результат.

Борется Минцифры и с рекламными спам-звонками. В итоге их тоже станет меньше.