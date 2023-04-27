Какой мессенджер мошенники начали использовать чаще всего для обмана россиян

Какой мессенджер мошенники начали использовать чаще всего для обмана россиянОб этом рассказал глава Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений», организованной газетой «Ведомости», рассказал о том, что сейчас количество мошеннических звонков в Россию снизилось, но злоумышленники начали массово использовать WhatsApp.
Шадаев сообщил, что 80% мошеннических звонков российским пользователям совершается через популярный американский мессенджер. Использовать телефоны с обычной нумерацией мошенники уже так массово не могут, поскольку с ними достаточно эффективно борется Минцифры и другие ведомства.
По словам Шадаева, в отношении операторов связи, допустивших трафик с подменных номеров, возбуждено уже порядка 200 административных дел. И это даёт свой результат.
Борется Минцифры и с рекламными спам-звонками. В итоге их тоже станет меньше.
Я считаю, что за этот год вместе с операторами мы сделали очень большой прогресс, как мы его видим. Мы видим, что количество звонков которые идут по мобильному телефону, в разы снизилось... Всё это прекрасно даёт свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать.