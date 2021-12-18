Какой молочный продукт самый полезный

По словам специалиста, это однозначно кефир. Данный напиток очень хорошо влияет на здоровье. При этом он также находится на первом месте среди пробиотических продуктов, т.к. содержит очень большое количество полезных микроорганизмов.

Также Ялчина упомянула, что кефир богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием. Эти и прочие «особенности» кисломолочного напитка делают его очень важным для поддержания кишечной флоры и синтеза определенных питательных веществ.

Диетолог отметила, что кефир имеет некоторые лечебные свойства, из-за чего его можно использовать при таких заболеваниях, как язва, повышение артериального давления, нарушение желчи, нервные расстройства, экзема, бронхит и астма.

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