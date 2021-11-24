Какой молочный продукт самый полезный

Об этом сообщается в издании РИА Новости. Так, по словам врача, наиболее полезным кисломолочным продуктом можно назвать кефир. Отмечается, что данный напиток полезен для сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, он способен выступать в качестве источника кальция.

“Он содержит и белки, и жиры, и микроэлементы. Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма”, — поделилась с россиянами Лапина. Для положительного влияния на организм кефир можно пить на ежедневной основе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.