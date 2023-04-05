Какой на вкус должна быть качественная питьевая вода

Эксперт отметила, что вкус воды зависит от источника. Так, вода из колодца или скважины будет отличаться от воды из городского водопровода. Это зависит от наличия различных веществ в составе воды.

Одна из основных причин — минералы, такие как кальций, магний, железо. Более или менее сильное ощущение определённого привкуса зависит от концентрации того или иного минерала. Например, от высокого содержания магния вода может иметь сладковатый либо солоноватый привкус, а содержание кальция придаст горечь.

На вкус воды может влиять и наличие органических веществ. Если вода с землистым или даже гнилостным привкусом, этот говорит о содержании в её составе различной органики. По данным Геологической службы США (USGS), вода из поверхностных источников — озёр и рек — содержит большее количество водорослей и микроорганизмов, чем подземные воды.

В свою очередь, жители городов хорошо знакомы с определённым «химическим» привкусом воды. Это результат хлорирования, необходимого для борьбы с бактериями.

Одно из исследований компании «Барьер» показало, что в большинстве российских городов зачастую встречается проблема повышенной жёсткости. Также качество воды обусловлено концентрацией солей кальция и магния. В результате образуется налёт на чайниках, водонагревателях. Такое качество воды влияет на износостойкость сантехники и может выводить из строя посудомоечные машины и подобную бытовую технику. Причём регулярное и продолжительное потребление воды с таким примесями может привести, в том числе к различным болезням.