Какой напиток нужно пить перед едой для похудения

Так, по словам Мосли, мечтающим избавиться от лишнего веса, и просто людям, которые следят за здоровьем, перед употреблением пищи следует выпивать стакан воды. По словам специалиста, люди часто путают жажду с голодом и вместо того, чтобы попить воды, едят.

Свой совет врач подкрепил соответствующим исследованием. Он рассказал, что ученые предложили одинаково питаться двум группам добровольцев, однако представителям первой необходимо было выпивать по 500 мл воды перед едой. В результате именно участники первой группы сбросили, больше килограммов, чем другие.

“Ваше тело состоит из воды на 60 процентов, а мозг — на 90 процентов. Вода нужна нам для увлажнения кожи, переваривания пищи и для того, чтобы почки могли выводить отходы”, — поделился Мосли.

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