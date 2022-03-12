Какой напиток с клетчаткой полезен для снижения сахара в крови

По мнению специалиста, клетчатка — важный компонент ежедневного рациона. Она способствует снижению воспаления в организме, замедляет усвоение углеводов и этим снижает уровень сахара в крови. Смитсон отметила, что клетчатка помогает организму выводить лишние жиры и уменьшает риск развития атеросклероза. По её словам, клетчатка способствует снижению артериального давления.

Диетолог рассказала, что лучший напиток, который содержит клетчатку, — смузи из малины, семян чиа и миндаля. Малина содержит более половины суточной дозы витамина С; в ней много антиоксидантов, помогающим клеткам восстанавливаться после окислительного стресса, что снижает риск развития болезней сердца, диабета и рака. Семена чиа богаты фосфором, магнием и кальцием, способствующих укреплению костей. В миндале много клетчатки, калия, магния.

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