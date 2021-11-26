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Какой недорогой продукт улучшает пищеварение и укрепляет кости

Речь о яичных желтках
Врач-нутрициолог Ирина Степная назвала недорогой продукт, который способен улучшить пищеварение и даже укрепить кости.
Какой недорогой продукт улучшает пищеварение и укрепляет кости

Так, по словам Степной, таковым продуктом является яичный желток. По мнению врача, употребляя два яичных желтка на ежедневной основе можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта и положительно повлиять на крепость костей.

Помимо прочего этот продукт богат белком. Специалиста порекомендовала добавлять желтки в запеканки с овощами, рыбой и мясом, что, в свою очередь, будет способствовать похудению.

Если хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте желтки в рацион”, — поделилась врач.

Нескольким ранее мы публиковали материал, в котором сообщается, какие продукты замедляют старение у мужчин после 50 лет. В этот список вошли авокадо, рыба и не только.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
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