Какой недорогой продукт улучшает пищеварение и укрепляет кости

Так, по словам Степной, таковым продуктом является яичный желток. По мнению врача, употребляя два яичных желтка на ежедневной основе можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта и положительно повлиять на крепость костей.

Помимо прочего этот продукт богат белком. Специалиста порекомендовала добавлять желтки в запеканки с овощами, рыбой и мясом, что, в свою очередь, будет способствовать похудению.

“Если хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте желтки в рацион”, — поделилась врач.

Нескольким ранее мы публиковали материал, в котором сообщается, какие продукты замедляют старение у мужчин после 50 лет. В этот список вошли авокадо, рыба и не только.

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