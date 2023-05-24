Наука и технологии
09:18, 24 мая 2023
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Какой орган страдает от пива больше остальных — ответил российский хирург

С этим напитком шутки плохи

Российский хирург Александр Умнов предупредил о серьёзных опасностях, которые могут возникнуть при чрезмерном употреблении пива.

В разговоре с NEWS.ru, доктор подчеркнул, что одним из наиболее подверженных вреду органов при злоупотреблении пивом являются почки.

Умнов объяснил, что пиво, известное своим мочегонным эффектом, может фактически раздражать почечную ткань и ухудшать её способность к фильтрации.

Вместо того чтобы просто помочь вам избавиться от лишней жидкости, увеличенное потребление пива может привести к тому, что из организма вымываются важные микроэлементы, такие как кальций, калий и магний.

Подобная нагрузка на почки, по его словам, может привести к различным проблемам, включая повреждение почечных сосудов, кровоизлияние и даже инфаркт почки.

Хирург особенно настоял на том, чтобы беременные и кормящие женщины полностью избегали употребления пива. Несмотря на то, что пиво может казаться менее вредным, чем другие виды алкоголя, его употребление всё же может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

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