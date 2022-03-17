Какой овощ полезно есть каждый день

По его словам, нужно съедать хотя бы пару кусочков в день, а лучше натереть весь плод на тёрке и съесть с маслом или сметаной. Специалист отметил, что свёкла — очень полезный овощ.

В ней содержатся такие витамины, как А, Е и С; минералы кобальт кремний, калий, хром, марганец, медь, молибден. Свёкла важна для нормальной работы печени, выводит из организма «плохой» холестерин, борется с развитием атеросклероза. К тому же она полезна для молодости кожи.

К этому Иконников добавил, что свёклу полезно есть пожилым людям — она укрепляет кости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.