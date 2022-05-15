Какой популярный летом продукт может спровоцировать рак

По словам Денисовой, «горячие» копчёности, которые так популярны летом, опаснее для здоровья, чем продукты холодного копчения. Потому, что в жидкостях для холодного копчения нет такого вещества, как бензпирен — органическое соединение, образующееся при сгорании углеводородного топлива и обладающее сильным канцерогенным эффектом. Это вещество в избытке содержится в дыме, которым коптят «горячие» продукты.

«В дыме содержатся вещества, которые могут способствовать развитию новообразований. В частности, бензпирен», — подчеркнула врач.

Но в жидкостях холодного копчения бензпирена нет. По мнению специалиста, для еды лучше выбирать продукты холодного копчения.