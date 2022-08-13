Какой признак в речи человека, выдаст в нём мошенника

Чернова подчеркнула, что мошенника выдаст прежде всего говор — людей с характерным произношением не берут на работу в кол-центры. Важными признаками мошенника также являются неграмотность, неумение нормально строить свою речь и наглость.

Мошенники обычно говорят быстро и пытаются сбить собеседника с толку. Напористость речи — один из мошеннических инструментов.

«Первое — это говор. Неважно какой: южнорусский, уральский, северный, кавказский. Людей с говором обычно не берут работать в крупные кол-центры. Второй признак — безграмотное построение предложений. В процессе разговора у аферистов можно услышать приблатнённые интонации или хабалистость», — подчеркнула эксперт.