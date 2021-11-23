Какой продукт категорически запрещен при гриппе и простуде

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Какой продукт категорически запрещен при гриппе и простудеРечь об алкоголе
Врач Александр Мясников сообщил россиянам о продукте, который необходимо исключить из своего рациона во время гриппа и простуды.
О нем он сообщил в рамках эфира телеканала «Россия 1». Так, специалист заявил, что во время болезни нельзя пить спиртные напитки.
“Как только ты подумал: "а не выпить ли мне рюмочку?", значит, выздоравливаешь”, — заметил врач.
В то же время, полезным во время болезни оказался оснащенный цинком и магнием куриный бульон. Помимо прочего положительно скажутся на здоровье и теплые напитки, к примеру клюквенный сок или чай с медом. Врач опроверг пользу “лошадиных” доз витамина С для здоровья. Так, по его словам, таким образом не получится ускорить выздоровление.
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Источник: РИА Новости