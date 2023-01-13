Какой российский броневик является аналогом американской БМП Bradley

Какой российский броневик является аналогом американской БМП BradleyЭто БМП-3
Полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов объяснил, какой российский броневик — аналог американской БМП Bradley и в чём между ними разница.
Фото: Endwar.fandom.com
Суворов подчеркнул, что аналог американских Bradley — российские БМП-3. Они превосходят американские броневики в дальности стрельбы, причём на целый километр, стреляют управляемыми ракетами через ствол 100-мм орудия. Заряжение автоматическое.
«Причём дальность стрельбы комплекса БМП-3 почти на километр больше, чем комплекса TOW на БМП Bradley», — отметил Суворов.
К тому же Bradley плохо приспособлены к чернозёму на Украине.
Недостатки Bradley — всё-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведёт себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, ещё вопрос.