Какой российский броневик является аналогом американской БМП Bradley

Суворов подчеркнул, что аналог американских Bradley — российские БМП-3. Они превосходят американские броневики в дальности стрельбы, причём на целый километр, стреляют управляемыми ракетами через ствол 100-мм орудия. Заряжение автоматическое.

«Причём дальность стрельбы комплекса БМП-3 почти на километр больше, чем комплекса TOW на БМП Bradley», — отметил Суворов.

К тому же Bradley плохо приспособлены к чернозёму на Украине.