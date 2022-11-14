Какой российский истребитель способен сдержать натиск Запада

Наши коллеги из Китая заявили, что таковым является истребитель-невидимка Су-57. В нём, по мнению экспертов, инженеры смогли воплотить всю мощь противовоздушной обороны страны.

В материале оговаривается, что истребитель пятого поколения оснащён пятью радарами для точного поражения целей и управляемыми ракетами. В том числе вариантом сверхдальнобойного класса «воздух-воздух».