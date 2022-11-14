Какой российский истребитель способен сдержать натиск Запада

Какой российский истребитель способен сдержать натиск ЗападаПока что речь идёт лишь об одной модели
В Сети появился свежий материал, опубликованный нашими коллегами из Sohu. Они рассказали, какой боевой самолёт армии России способен сдержать натиск Запада.
Наши коллеги из Китая заявили, что таковым является истребитель-невидимка Су-57. В нём, по мнению экспертов, инженеры смогли воплотить всю мощь противовоздушной обороны страны.
В материале оговаривается, что истребитель пятого поколения оснащён пятью радарами для точного поражения целей и управляемыми ракетами. В том числе вариантом сверхдальнобойного класса «воздух-воздух».
Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России. На сегодняшний день на вооружении её армии не так много подобных самолётов. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придётся принять во внимание этот истребитель.