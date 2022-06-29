Какой российский корабль США уничтожат первым в случае войны с Россией

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Какой российский корабль США уничтожат первым в случае войны с РоссиейЭто самый большой крейсер в мире
Эксперты издания 19FortyFive рассказали, какой российский корабль США будут пытаться потопить в случае войны в первую очередь.
По мнению обозревателей, самые крупные и могущественные корабли Военно-морского флота России — атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан» водоизмещением 24 тысячи тонн — станут самой крупной мишенью в случае войны. При условии, что будет отсутствовать прикрытие крейсеров с воздуха.
Как отмечает издание, эти корабли будут очень быстро потоплены противником в военное время. При этом речь идёт о том, что крейсеры проекта 1144.2 «Орлан», напоминавшие линкоры ушедшей эпохи, были довольно современными.