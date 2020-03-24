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Какой сериал стал самым просматриваемым на Netflix во время карантина?
Нет, не какое-нибудь “Противостояние”, рассказывающее об эпидемии
В связи с пандемией коронавируса, многие страны объявили о срочном карантине: ученики не ходят в школы и ВУЗы, а рабочие по возможности стараются работать на дому. В связи с этим резко возрос интерес к онлайн-сервисам, предоставляющим доступ к различного рода контенту. Сейчас же появилась информация о том, какой сериал стал самым просматриваемым на Netflix во время коронавируса.
Так, если верить данным издания Variety, сериал “Офис” завоевал звание самого просматриваемого на онлайн-площадке. Согласно информации, предоставленной журналистами, за последние три недели сериал, в общей сложности, посмотрело почти 200 тысяч зрителей, что является однозначным рекордом в данный период.
Напомним, что несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, власти Уханя, того самого региона, где новый вирус зародился, сообщили о том, что провинция будет открыта начиная с 8 апреля текущего года.