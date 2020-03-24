Какой сериал стал самым просматриваемым на Netflix во время карантина?

Так, если верить данным издания Variety, сериал “Офис” завоевал звание самого просматриваемого на онлайн-площадке. Согласно информации, предоставленной журналистами, за последние три недели сериал, в общей сложности, посмотрело почти 200 тысяч зрителей, что является однозначным рекордом в данный период.

Напомним, что несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, власти Уханя, того самого региона, где новый вирус зародился, сообщили о том, что провинция будет открыта начиная с 8 апреля текущего года.