Какой штамм коронавируса самый заразный

По мнению Крючкова, «Дельта» — на самом деле целая линия штаммов и мутаций — вытеснила собой всё остальные, является самой живучей и наиболее заразной. К тому же эти штаммы умеют приспосабливаться к иммунитету и даже способны ускользать от антител, образующихся в результате вакцинации.

«С лета у нас «Дельта»-линия вытеснила всё остальное. Это общее название для целой группы штаммов. «Дельта»-линия — её главная проблема — заразность. Пределы эволюции вируса где-то близко, я сомневаюсь, что будет штамм, который, например, в два раза более заразным будет. Кроме того, вирус адаптируется к иммунитету», — заметил эксперт.