Какой тип продуктов замедляет старение человека

Одной из ключевых рекомендаций специалиста является употребление продуктов с низкой гликемической нагрузкой, которые оказывают положительное влияние не только на внешний вид, но и на самочувствие человека. Также такие продукты снижают риск онкологических заболеваний.

При этом Гинзбург призвал включать в рацион больше пищевых волокон, в том числе хлеб из грубого помола, гречку и прочие крупы. Специалист отметил, что крупы не следует переваривать.

Вместе с тем диетолог предложил включать овощи в каждый приём пищи, а также употреблять больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зелёного чая, бобовых и кисломолочных продуктов.

Он подчеркнул необходимость ограничения потребления сахара и отметил, что белый хлеб, рис и картофель не должны быть основным источником питания.