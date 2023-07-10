Какой у переданного Украине вертолёта Ми-24 главный недостаток

По его словам, они являются уязвимыми перед зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и другими средствами противовоздушной обороны.

Так, Кнутов отметил, что Ми-24, известный также как «Крокодил», хорошо зарекомендовал себя в Афганистане и способен выполнять десантные функции и огневую поддержку пехоты.

Но в то же время данная модель имеет крайне слабую защиту от ЗРК, её использование требует высокого мастерства пилотов.

Напомним, что по данным The Wall Street Journal, Польша передала Украине около десяти вертолётов Ми-24, хотя это решение не было официально объявлено. Сообщается, что эти боевые машины были отправлены для поддержки Украины в контрнаступлении.