Какой узел в подбитых российских танках будут искать и изучать страны Запада

Матвийчук отметил, что подобный интерес обусловлен отставанием хвалёных британских танков Challenger по многим характеристикам. К примеру, российские машины оснащены автоматом заряжания, баллистическим вычислителем, чего нет ни у одного из Challenger, потому что это «консервативная и громоздкая» машина.