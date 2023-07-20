Какой узел в подбитых российских танках будут искать и изучать страны Запада

Какой узел в подбитых российских танках будут искать и изучать страны ЗападаПрежде всего это автомат заряжания
Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какой узел в подбитых отечественных танках заинтересует британцев прежде всего. По его мнению, из российского парка британские специалисты в первую очередь заинтересуются танками Т-90.
Матвийчук отметил, что подобный интерес обусловлен отставанием хвалёных британских танков Challenger по многим характеристикам. К примеру, российские машины оснащены автоматом заряжания, баллистическим вычислителем, чего нет ни у одного из Challenger, потому что это «консервативная и громоздкая» машина.
Любая сторона захочет изучить технику, танк противника для разработки методов борьбы с ней. Думаю, что для Британии представляет интерес наш механизм заряжания. И думаю, интерес для них представляет танковый баллистический вычислитель.