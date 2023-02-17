Какой ужас: Евросоюз может наложить санкции на поставку в Россию унитазов

Так, Европа намерена ограничить поставки унитазов, биде и сливных бачков. Причём товары для гигиены уже подпали под ограничения: компания, производящая смываемые втулки для рулонов туалетной бумаги, прекратила поставлять их в Россию.

Новый санкционный пакет будет введён 24 февраля.