Какой ужас: Евросоюз может наложить санкции на поставку в Россию унитазов

16:50, 17 февраля 2023
1 мин.
Какой ужас: Евросоюз может наложить санкции на поставку в Россию унитазовУже не поставляет смываемые втулки для туалетной бумаги
Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций с ограничениями на сумму $10 млрд. В пакет вошли санкции против четырёх российских банков и ограничения на поставку в Россию сантехники.
Фото: Vox.com
Так, Европа намерена ограничить поставки унитазов, биде и сливных бачков. Причём товары для гигиены уже подпали под ограничения: компания, производящая смываемые втулки для рулонов туалетной бумаги, прекратила поставлять их в Россию.
Новый санкционный пакет будет введён 24 февраля.