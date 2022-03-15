Какой витамин человеку нужен всегда

Как рассказала Мойсенко, любые БАДы и комплексы витаминов необходимо принимать после консультации с врачом. И если по каким-то причинам дойти до специалиста не получилось, то самые безобидные — куркумин и витамин С. Но необходимо учитывать, что даже у безобидных добавок могут быть побочные эффекты.

При этом подойдёт ли витаминный комплекс конкретному человеку, сказать может только врач. Мойсенко добавила, что при вирусных заболеваниях полезны цинк и магний. Цинк — против вируса, магний — для хорошего сна, восстановления сил и снятия стресса.

«Можно по умолчанию поддержать свой организм какими-нибудь витаминами и микроэлементами, чтобы снизить вероятность заболеваний. Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин и витамин C», — уточнила врач.

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