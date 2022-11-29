Какой завтрак поможет уменьшить риск развития рака

Врачи заявили, что уменьшить риск развития онкологии может регулярное употребление яиц пашот. Они объяснили такой метод приготовления тем, что при пошировании яйцо готовится при температуре ниже 100°C. В свою очередь, около 40% селена, содержащегося в яйцах, разрушается при кипячении.

А это важно тем, что селен очень ценен в вопросе противораковой защиты организма. Гандельман отметил, что в человеческом организме ежедневно образуются раковые клетки, «потом они формируют опухоль, и если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется».

Напомним, что ранее Малышева и Гандельман развенчали миф о появлении изжоги в результате употребления острой пищи. Более того, врачи назвали такую пищу полезной для здоровья.