Каковы шансы заболеть одновременно COVID-19 и гриппом

При этом врач отметил, что они всё же могут какое-то время сосуществовать на слизистой. А потому стандартный ПЦР-тест может определить одновременно оба вируса. Но важно понимать, что положительные тесты вовсе не означают двойное заболевание. Достаточно посмотреть через сутки — инфекция будет одна, так как один вирус вытеснил другой.