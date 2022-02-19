Каковы шансы заболеть одновременно COVID-19 и гриппом

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Каковы шансы заболеть одновременно COVID-19 и гриппомИнтересная информация от врача-иммунолога
За время пандемии, учёные выяснили множество интересных подробностей о коронавирусной инфекции. Так, например, стало известно, насколько велики шансы заболеть одновременно и COVID-19, и гриппом.
По словам российского иммунолога Владислава Жемчугова, это, по сути, невозможно. Причиной тому то, что один вирус вытеснит другой.
Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса «борются» за одного человека, кто первый попал — тот уже и вытесняет второго.
Владислав Жемчугов
При этом врач отметил, что они всё же могут какое-то время сосуществовать на слизистой. А потому стандартный ПЦР-тест может определить одновременно оба вируса. Но важно понимать, что положительные тесты вовсе не означают двойное заболевание. Достаточно посмотреть через сутки — инфекция будет одна, так как один вирус вытеснил другой.
Источник: Lenta.ru