Какую болезнь печени вызывает голодание

Так, например, популярный врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что голодание может быть весьма вредным для организма. По словам специалиста, у человека, который голодает с целью похудеть, печень активно накапливает жир.

В итоге такой человек сталкивается с болезнью жировой дистрофии печени. Как ни странно, она чаще всего встречается у людей с избыточным весом.

Малышева отдельно подчеркнула тот факт, что во время похудения важно консультироваться со специалистом.

Напомним, что ранее врач также раскрыла правила лечения насморка. Специалист заявила, что главным и самым эффективным методом лечения воспаления является промывание носа физиологическим раствором.