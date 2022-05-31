Какую болезнь печени вызывает голодание

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Какую болезнь печени вызывает голоданиеСтоит быть аккуратнее с отказом от пищи
Голодание — достаточно спорный процесс. Кто-то говорит, что оно полезно. Кто-то выступает ярым противником столь радикального отказа от пищи.
Так, например, популярный врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что голодание может быть весьма вредным для организма. По словам специалиста, у человека, который голодает с целью похудеть, печень активно накапливает жир.
В итоге такой человек сталкивается с болезнью жировой дистрофии печени. Как ни странно, она чаще всего встречается у людей с избыточным весом.
Малышева отдельно подчеркнула тот факт, что во время похудения важно консультироваться со специалистом.
Напомним, что ранее врач также раскрыла правила лечения насморка. Специалист заявила, что главным и самым эффективным методом лечения воспаления является промывание носа физиологическим раствором.