Какую диету нужно соблюдать для борьбы с мигренью

Отмечается, что мужчина принимал все положенные в этом состоянии препараты, но безрезультатно. Когда приступы всерьёз участились, мужчина обратился к неврологам. Ему предложили соблюдать растительную диету LIFE, в состав которой входят тёмно-зелёные листовые овощи и смузи (напитки в виде смешанных в блендере или миксере ингредиентов) из них. К тому же ограничивалось потребление крахмалистых овощей, красного мяса, молочных и цельнозерновых продуктов и масел.

Мигрень стала полностью отступила и не возвращается уже в течение 8 лет. Мужчина даже смог себе позволить продукты, которые ранее вызывали у него приступы мигрени.

Также специалисты отметили, что на основании этой диеты смогли улучшить состояние ещё нескольких пациентов.

Специалисты объясняют это тем, что в тёмно-зелёных листовых овощах, таких как шпинат, капуста и кресс-салат, содержится большое количество каротиноидов, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, снимающими окислительный стресс, который в связке с хроническим воспалением и вызывает мигрень.