Наука и технологии
Сегодня в 20:36
1 мин.

Какую диету нужно соблюдать для борьбы с мигренью

Это растительная диета со шпинатом и подобными овощами
Американские учёные смогли вылечить от мигрени мужчину, которой тот страдал на протяжении 12,5 лет. У мужчины было по 4-6 приступов сильной головной боли в месяц. За 15-30 минут до приступа он чувствовал стеснение в плечах и шее. Боль могла продолжаться до трёх суток.
Какую диету нужно соблюдать для борьбы с мигренью

Отмечается, что мужчина принимал все положенные в этом состоянии препараты, но безрезультатно. Когда приступы всерьёз участились, мужчина обратился к неврологам. Ему предложили соблюдать растительную диету LIFE, в состав которой входят тёмно-зелёные листовые овощи и смузи (напитки в виде смешанных в блендере или миксере ингредиентов) из них. К тому же ограничивалось потребление крахмалистых овощей, красного мяса, молочных и цельнозерновых продуктов и масел.

Мигрень стала полностью отступила и не возвращается уже в течение 8 лет. Мужчина даже смог себе позволить продукты, которые ранее вызывали у него приступы мигрени.

Также специалисты отметили, что на основании этой диеты смогли улучшить состояние ещё нескольких пациентов.

Специалисты объясняют это тем, что в тёмно-зелёных листовых овощах, таких как шпинат, капуста и кресс-салат, содержится большое количество каротиноидов, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, снимающими окислительный стресс, который в связке с хроническим воспалением и вызывает мигрень.

Источник: Звезда
Новости партнеров
Новости партнеров