Какую электронику запретят ввозить в Россию новые санкции Евросоюза

Согласно информации, полученной от Bloomberg, в список запрещенных к экспорту товаров войдут станки и их комплектующие, а также ряд других важных компонентов.

Среди товаров, попадающих под новые ограничения, значатся химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и серводвигатели, используемые в беспилотных летательных аппаратах.

Кроме того, Евросоюз планирует запретить покупку российских алмазов начиная с 1 января 2024 года.

Эти меры являются частью 12-го пакета санкций, направленных на ограничение возможностей России в области импорта технологий и оборудования.

Ранее сообщалось, что Россия активно импортирует из Европы оборудование, включая сварочные аппараты и станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые используются в производстве боеприпасов.