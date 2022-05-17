Какую функцию посоветовали отключить пользователям WhatsApp

По его мнению, эта функция полезна для отслеживания друзей, но для кого-то этом может быть слишком большим количеством информации, нежели человек готов делиться о себе. Отмечается, если отключить отображение статуса, не получится увидеть и время последней активности своих друзей.

Те, кто хочет отключить эту функцию, могут войти в настройки, выбрать «Аккаунт», затем «Конфиденциальность», «Был(-а)», в этом пункте нужно выбрать «Никто».