Какую группу крови предпочитает COVID-19

По словам биолога, группа крови действительно может определять вероятность того, что вы подхватите COVID-19, чего не скажешь про прививки. Однако, как утверждает Баранова, никто просто не делал подобных исследований.

“Статистически доказано, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь”, – объясняет специалист.

По словам Барановой, все дело в молекулярном составе. И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела начинают “сражаться” с чем-то для них знакомым. А если доза вируса была маленькой, то пациент может и не заболеть вовсе.