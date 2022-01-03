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Какую группу крови предпочитает COVID-19

И насколько это важно
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, в интервью «Ленте.ру» объяснила влияет ли группа крови на вероятность заражения коронавирусом и усваиваемость прививки орагнизмом.
Какую группу крови предпочитает COVID-19

По словам биолога, группа крови действительно может определять вероятность того, что вы подхватите COVID-19, чего не скажешь про прививки. Однако, как утверждает Баранова, никто просто не делал подобных исследований.

Статистически доказано, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены инфицированию и немного легче переносят болезнь”, – объясняет специалист.

По словам Барановой, все дело в молекулярном составе. И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела начинают “сражаться” с чем-то для них знакомым. А если доза вируса была маленькой, то пациент может и не заболеть вовсе.

Вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это на самом деле ни на что не влияет

Анча Баранова
Доктор биологических наук
Источник: Лента.ру
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