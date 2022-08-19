Какую пищевую добавку стоит употреблять, чтобы замедлить старение

Как минимум, к таковым относятся те добавки, которые содержат GlyNAC — комбинцацию глицина и N-ацетилцистеина. Помимо продления молодости, они также предотвращают развитие заболеваний, связанных с возрастом.

Сообщается, что GlyNAC может улучшать мышечную силу, а также скорость ходьбы, физическую выносливость. Вместе с тем данная добавка нормализует артериальное давление и окружность талии.

По словам авторов исследования, добавление GlyNAC в рацион пожилых людей в течение 16 недель было безопасным и хорошо переносимым. Это, считают учёные, доказывает, что добавка улучшает и обращает вспять множественные возрастные аномалии. В том числе способствует укреплению здоровья стареющих людей.

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