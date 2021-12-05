Какую роль отдали России в разработке турецких истребителей

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Какую роль отдали России в разработке турецких истребителейВозможно, со временем она будет увеличена
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир раскрыл роль России в сотрудничестве двух стран при создании истребителя TF-X.
По словам чиновника, Россия помогает по множеству пунктов. И все они так или иначе связаны с новейшим боевым самолётом.
В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные с созданием национальных боевых самолётов TF-X <...> Поскольку национальный реактивный самолёт TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определённые системы. Исмаил Демир
На данный момент Россию рассматривают к допуску поэтапный замены, обновления и локализации целого ряда используемых систем. При этом если сейчас речь идёт о небольшом числе деталей, то в будущем, возможно, их число может увеличиться.
Источник: Lenta.ru