Какую роль отдали России в разработке турецких истребителей

По словам чиновника, Россия помогает по множеству пунктов. И все они так или иначе связаны с новейшим боевым самолётом.

В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные с созданием национальных боевых самолётов TF-X <...> Поскольку национальный реактивный самолёт TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определённые системы. Исмаил Демир

На данный момент Россию рассматривают к допуску поэтапный замены, обновления и локализации целого ряда используемых систем. При этом если сейчас речь идёт о небольшом числе деталей, то в будущем, возможно, их число может увеличиться.