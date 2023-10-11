Какую российскую ракету иностранцы назвали «оружием Судного дня»

В мировых отчётах её часто упоминают как «Летящий Чернобыль» — сверхмощное оружие, созданное из-за опасений Москвы потерять ядерное превосходство перед США.

Этот запуск может сигнализировать о начале новой ядерной гонки вооружений. Так, ранее в этом месяце президент России Владимир Путин объявил об успешном тестировании ракеты.

При этом наши коллеги из Asia Times и вовсе назвали данную модель «оружием Судного дня». Также они напомнили, что «Буревестник» был впервые представлен Путиным в марте 2018 года. За это время орудие прошло испытания на нескольких площадках, включая Панково в Арктическом океане.

Таким образом, новая ракета «Буревестник» стоит в центре внимания мирового сообщества, вызывая обеспокоенность и восхищение своими возможностями.