Какую российскую технику назвали самой большой неожиданностью на проходящей сейчас международной выставке

Одно из изданий подчеркнуло, что неожиданностью стало появление на выставке российского вертолёта Ка-62, потому что ранее сообщалось о приостановке всех работ над ним. Вертолёт разрабатывался для западных компаний и состоял из преобладающего количества импортных комплектующих, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций.

Тем не менее, вертолёт представили на выставке техники и вооружений. Как удалось завершить работы по проекту, остаётся загадкой.