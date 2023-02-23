Какую российскую технику назвали самой большой неожиданностью на проходящей сейчас международной выставке

Какую российскую технику назвали самой большой неожиданностью на проходящей сейчас международной выставкеЭто «отменённый» из-за санкций вертолёт Ка-62
Российский вертолёт Ка-62 назвали самой большой неожиданностью на проходящей сейчас международной выставке. На проходящей сейчас международной выставке вооружений IDEX 2023 Россия представила многоцелевой гражданский вертолёт Ка-62. СМИ, освещающие мероприятие, назвали этот вертолёт самой большой неожиданностью среди остальных российских экспонатов.
Фото: Airdatanews.com
Одно из изданий подчеркнуло, что неожиданностью стало появление на выставке российского вертолёта Ка-62, потому что ранее сообщалось о приостановке всех работ над ним. Вертолёт разрабатывался для западных компаний и состоял из преобладающего количества импортных комплектующих, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций.
Тем не менее, вертолёт представили на выставке техники и вооружений. Как удалось завершить работы по проекту, остаётся загадкой.