Какую сумму компании по всему миру потратили на борьбу с хакерами в 2022 году

Какую сумму компании по всему миру потратили на борьбу с хакерами в 2022 годуВдумайтесь в эти цифры
Расходы на кибербезопасность выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, поскольку крупные ИТ-компании вкладывают значительные средства в борьбу с киберпреступностью.
Фото: ABC
Согласно отчёту Canalys, только в IV квартале прошлого года компании потратили 19,6 млрд долларов на защиту своих данных. Всего же за год данная статья расходов «забрала» 70 млрд долларов.
Объём поставок антихакерского софта вырос на 16,2%, достигнув 18 млрд долларов и составив 91,8% от общего объёма индустрии кибербезопасности. Ведущими клиентами на рынке являются компании Palo Alto Networks, Fortinet и Cisco, в первую десятку также входят IBM и Microsoft.
В географическом плане Северная Америка лидирует по расходам на кибербезопасность, за ней следуют Европа, Ближний Восток и Африка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке также наблюдается рост расходов на кибербезопасность.
Увеличение расходов является ответом на растущую угрозу киберпреступности, при этом предприятия и организации уделяют первостепенное внимание защите своих данных и систем. Поскольку киберпреступники продолжают совершенствовать свою тактику, компаниям крайне важно инвестировать в надёжные меры кибербезопасности для защиты своей деятельности и клиентов.