Какую сумму компании по всему миру потратили на борьбу с хакерами в 2022 году

Согласно отчёту Canalys, только в IV квартале прошлого года компании потратили 19,6 млрд долларов на защиту своих данных. Всего же за год данная статья расходов «забрала» 70 млрд долларов.

Объём поставок антихакерского софта вырос на 16,2%, достигнув 18 млрд долларов и составив 91,8% от общего объёма индустрии кибербезопасности. Ведущими клиентами на рынке являются компании Palo Alto Networks, Fortinet и Cisco, в первую десятку также входят IBM и Microsoft.