«Калашников» анонсировала демонстрацию дрона-камикадзе «Куб-Э» на выставке в Минске

Среди них — дрон-камикадзе «Куб-Э», элементы боевой экипировки «Ратник», а также снайперская винтовка Чукавина.

Витрины «Калашникова» смогут похвастаться демонстрацией широкого ассортимента боевой стрелковой продукции, включая АК двухсотой серии и изделия «Ратник», а вместе с ними нескольких востребованных серийных образцов, таких как СВЧ, ППК-20 и линейка пистолетов Лебедева.

Сообщается, что в общей сложности посетители выставки смогут увидеть около 20 наименований продукции.

Напомним, что ранее в апреле конструктор Андрей Чукавин подтвердил, что снайперская винтовка СВЧ может быть модифицирована в соответствии с запросами Минобороны России. Это говорит о том, что «Калашников» не просто создает вооружение, но и учитывает отзывы и пожелания своих клиентов.